Київ потрапив до списку найінстаграмніших міст світу

Експерти Big 7 Travel склали список із 50 найінстаграмніших дестинацій світу 2020 року. Лідером рейтингу став Сідней, другу сходинку посів Гонконг, а третю – Дубай. Українська столиця опинилася на 33 місці. Про це йдеться на туристичному порталі Big 7 Travel, передає Укрінформ.

«Київ – столиця України та місто, що має певну велич і красу: від пам’ятника Батьківщині-матері та 18-метрової копії Ейфелевої вежі до Майдану Незалежності, який був центром політичного життя країни впродовж десятиліть. І 19 мільйонів хештегів закріпили за ним місце в списку найінстаграмніших», – наголошується в повідомленні.

Фото: Big 7 Travel

Рейтинг складено на основі комплексної системи оцінювання, яка проаналізувала кількість хештегів на дестинацію, результати опитувань аудиторії та голоси, подані редакторами видання з усього світу.

Як зазначають експерти, більшість опитаних відвідують нові дестинації, побачивши їх у стрічці Instagram.

Топ-10 найінстаграмніших місць світу має такий вигляд: