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Київ потрапив до списку найінстаграмніших міст світу

Вероніка Рой

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Експерти Big 7 Travel склали список із 50 найінстаграмніших дестинацій світу 2020 року. Лідером рейтингу став Сідней, другу сходинку посів Гонконг, а третю – Дубай. Українська столиця опинилася на 33 місці. Про це йдеться на туристичному порталі Big 7 Travel, передає Укрінформ.

 

«Київ – столиця України та місто, що має певну велич і красу: від пам’ятника Батьківщині-матері та 18-метрової копії Ейфелевої вежі до Майдану Незалежності, який був центром політичного життя країни впродовж десятиліть. І 19 мільйонів хештегів закріпили за ним місце в списку найінстаграмніших», – наголошується в повідомленні.

Фото: Big 7 Travel

Рейтинг складено на основі комплексної системи оцінювання, яка проаналізувала кількість хештегів на дестинацію, результати опитувань аудиторії та голоси, подані редакторами видання з усього світу.

Як зазначають експерти, більшість опитаних відвідують нові дестинації, побачивши їх у стрічці Instagram.

Топ-10 найінстаграмніших місць світу має такий вигляд:

  1. Сідней, Австралія.
  2. Гонконг.
  3. Дубай, ОАЕ.
  4. Нью-Йорк, США.
  5. Сінгапур.
  6. Токіо, Японія.
  7. Лісабон, Португалія.
  8. Балі, Індонезія.
  9. Лондон, Англія.
  10. Джайпур, Індія.

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