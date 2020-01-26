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17-річний український плавець встановив світовий рекорд

Вероніка Рой

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Український плавець Владислав Бухов встановив новий світовий рекорд серед юніорів на дистанції 50 метрів батерфляєм. Про це пише УНІАН.

 

На турнірі в Люксембурзі 17-річний українець подолав дистанцію за 23,14 секунд і фінішував другим. З цим результатом Бухов поліпшив юніорський рекорд, який раніше належав американцеві Майклу Ендрю (23,22 секунди).

Першим у запливі став ще один українець – досвідчений Андрій Говоров, який показав час 23,07 секунди.

Зазначимо, що Бухов є чемпіоном світу серед юніорів на дистанції 50 метрів батерфляєм.

На турнірі в Люксембурзі українці завоювали загалом п’ять медалей. Михайло Романчук став першим на дистанції 1500 метрів вільним стилем, Дар’я Зевіна виграла золото на дистанції 100 метрів на спині, а Ігор Трояновський – бронзу на дистанції 200 метрів.

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