14 вихованців ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 11 собачок та 3 котів, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Отож, нову домівку шукають:

Пухнастий енерджайзер Блекі досі очікує на своїх господарів. Блекі дружня до інших собак та може проживати в квартирі за умови щоденних довготривалих прогулянок.

Собака-друг та компаньйон Елсі. Чотирилапа слухняна, добре гуляє на повідку і піддається навчанню.

Молода і соціалізована собачка зі зворушливим поглядом Айра. Лагідна хвостата обожнює гратись і чудово підійде для проживання в квартирі та в сім’ї, де є діти, які люблять тварин.

Ніка – молода і виважена собака-посміхака. Попри спокійну вдачу, Ніка обожнює гратись. Окрім цього, вона розумна, добре гуляє на повідку та має здібності до навчання. А також Ніка стане ідеальним компаньйоном для дітей.

Молода собака Кіра. Наразі вона проходить соціалізацію з кінологом. Кіра має хороші здібності до тренувань і незабаром вона зможе вирушити у свій новий дім.

Трохи ляклива Кенді. Скоріш за все вона сестра Кіри, адже обидва собаки були відловленні разом в одному районі Львова. Зараз Кенді теж проходить соціалізацію з кінологом.

Молодий і великий за розміром добряк Альб. Чотирилапий стане для своїх господарів другом, компаньйоном та охоронцем.

Боязка собачка з сумним поглядом Харлі. Наразі вона проходить соціалізацію і навчання з кінологом та відновлює віру в людей. Харлі чудово піддається навчанню, тож стане для своєї сім‘ї домашньою улюбленицею мрії.

Лагідна та розумна Рада все ще в очікуванні своїх господарів. Собака має здібності до навчання. Рада стане для своєї родини вірним другом і цікавим компаньйоном.

Купер – молодий охоронець, віком близько трьох років. Хвостатий має здібності до навчання, тож стане для своєї нової сім‘ї вірним другом. По поведінці Купера та з його вигляду видно, що він скоріш за все був домашнім. В ЛКП «Лев» сподіваються, що господарі впізнають його і заберуть.

Енергійна Альфа, собака, яка була першою відловлена у 2020 році, все ще чекає на своїх господарів. Дружня і молода Альфа обожнює спілкування з людьми і може проживати в квартирі та в сім‘ї з дітьми.

Чотирилапа з неймовірними очима Мікі. Молода активна муркотунка стане для своєї сім‘ї другом і компаньйоном.

Сіра – спокійна і лагідна муркотунка. Шукаємо для киці відповідальних і люблячих господарів.

Виважена і ніжна Хося. Киця, віком близько року, стане ідеальною домашньою улюбленицею.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: Ірина Шелест та Надія Марченко