У центрі зайнятості розповіли, у яких професіях через 20 років роботи можуть замінити людей

За оцінками науковців, через 20-30 років до половини робочих місць буде замінено роботами. Зокрема, ймовірно, зникнуть вакансії сторожа, кондуктора та перекладача. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Державному центрі зайнятості Міністерства соціальної політики України.

«За оцінками науковців, у найближчі 20-30 років від третини до половини робочих місць будуть замінені роботами», – йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що робочі процеси виконуватимуться завдяки новим комп’ютерним програмам та іншим автоматичним рішенням.

«Ймовірно, зникнуть такі вакансії, як сторож, консьєрж, паркувальник, копіювальник, рахівник, секретар-друкарка, телефоніст міжміського телефонного зв’язку, оператор електронно-обчислювальних машин, кресляр, кондуктор громадського транспорту, завідувач машинописного бюро, агент з організації туризму, перекладач, гравер оригіналів топографічних карт, тощо», – вказано у відповіді на запит.