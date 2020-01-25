У Нацбанку розповіли, які банкноти найчастіше підробляли у 2019 році

Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишається стабільно низьким. Найчастіше підробляли банкноти старого зразка номіналом 500 гривень.Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Як свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні, за підсумками 2019 року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,9 підроблених банкнот. У 2018 році цей показник становив 2,5 шт., а в 2017 році – 3,6 шт. Для порівняння, у країнах Євросоюзу, за даними офіційного сайту Європейського центрального банку, у 2018 році цей показник становив приблизно 27 шт. підроблених банкнот євро на 1 мільйон шт.

«Найчастіше у 2019 році підробляли банкноти саме старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 100 гривень зразка 2005 року. Їх кількість становила близько 65% та 15% від загальної кількості вилучених з обігу підробок відповідно», – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Натисніть на зображення для його збільшення

Водночас за підсумками 2019 року спостерігається зменшення кількості підроблених банкнот номіналами: 200 гривень – на 17%; 100 гривень – на 29%; 50 гривень та 20 гривень – на 31%.

«Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі. Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси закладів торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій тощо. При цьому підробки гарантовано визначалися під час приймання та оброблення готівки у банківській системі, в тому числі терміналами самообслуговування», – зазначають у Нацбанку.

Серед вилучених з обігу у 2019 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

долари США (75% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);

євро (23%);

російські рублі та англійські фунти стерлінгів (2%).

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

100 доларів США (96% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);

50 та 500 євро (56% та 21% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

У Нацбанку нагадують, що у разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку України. За результатами таких досліджень, що здійснюються безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними.

«Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості. Про їх вилучення Національний банк повідомляє Національну поліцію України, підробки в установленому порядку передаються уповноваженим працівникам поліції для проведення розслідувань», – додають у Нацбанку.