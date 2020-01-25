Помічник Путіна залишив держслужбу «через зміну курсу в українському напрямі»

Помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков, який опікувався українськими питаннями, залишив державну службу «у зв’язку зі зміною курсу в українському напрямі». Про це повідомив директор Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков, наближений до Суркова, передає Громадське.

«Протягом найближчого місяця він буде займатися медитацією. Після цього обіцяв повідомити про причини ухваленого ним рішення і про подальші плани», — написав Чеснаков.

Згідно з даними головного редактора «Ехо Москвы» Олексія Венедиктова, українським напрямком в адміністрації президента замість Суркова займеться колишній віцепрем’єр Дмитро Козак.

Як пише «Новая газета», помічником президента Суркова призначили у вересні 2013 року. Він займався питаннями соціально-економічного співробітництва з країнами СНД, Абхазією і Південною Осетією, а також опікувався врегулюванням ситуації на південному сході України.

У 1999 році він став заступник керівника адміністрації президента. З 2011 до травня 2013 року він обіймав посаду заступника голови уряду.

Фото: УП