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В Україні створили робочу групу для подолання наслідків зміни клімату

Ольга Денисяка

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Уряд створив міжвідомчу робочу групу щодо подолання наслідків зміни клімату. Вона займатиметься охороною здоров’я та добробуту громадян від ризиків і наслідків зміни клімату. Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

 

«Разом із ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів в рамках Паризької угоди. І вже наступного вівторка в Брюсселі, під час шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, будемо обговорювати питання співпраці за Європейською зеленою угодою», – зазначив Олексій Гончарук.

Групу очолив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

Також він додав що Україна хоче долучитись до Угоди на етапі формування завдань як повноцінний гравець.

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