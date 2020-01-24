ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові в підвалі спортзалу сталася пожежа: є постраждалий

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 24 січня, у Львові на вул. Шафарика сталася пожежа у підвалі спортзалу, у результаті якої опіки рук отримав робочий. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 15.31 год.

«Загорання в підвальному приміщенні під спортзалом. Проводили роботи, що і призвело до пожежі. Травмований один робочий. Він з опіками рік відправлений у лікарню. Горів утеплювач котла. Пожежа ліквідована. На момент нашого прибуття люди з спортзалу вийшли самостійно», повідомили у ДСНС.

У ДСНС не повідомили назву спортзалу, де трапилася пожежа. Однак, за інформацією координатора спільноти «Варта-1» Ігоря Зінкевича, пожежа сталася у спортзалі «Ліга», що на вул. Шафарика.

Фото: Ігоря Зінкевича

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...