У Львові в підвалі спортзалу сталася пожежа: є постраждалий

Сьогодні, 24 січня, у Львові на вул. Шафарика сталася пожежа у підвалі спортзалу, у результаті якої опіки рук отримав робочий. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 15.31 год.

«Загорання в підвальному приміщенні під спортзалом. Проводили роботи, що і призвело до пожежі. Травмований один робочий. Він з опіками рік відправлений у лікарню. Горів утеплювач котла. Пожежа ліквідована. На момент нашого прибуття люди з спортзалу вийшли самостійно», повідомили у ДСНС.

У ДСНС не повідомили назву спортзалу, де трапилася пожежа. Однак, за інформацією координатора спільноти «Варта-1» Ігоря Зінкевича, пожежа сталася у спортзалі «Ліга», що на вул. Шафарика.

Фото: Ігоря Зінкевича