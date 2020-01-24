Суд не завадив попам московського патріархату мати декілька громадянств в Україні

Апеляційний суд зобов’язав Державну міграційну службу повернути українське громадянство єпископу церкви Московського патріархату Гедеону, у якого виявили потрійне громадянство. Про це повідомляє УП із посиланням на Шостий апеляційний адміністративний суд.

Апеляційний суд підтримав рішення попередньої інстанції – Окружного адміністративного суду Києва – від 18 вересня 2019 року.

Суди повністю задовольнили позов Юрія Харона Відомого, як єпископа московського патріархату Гедеона до управління Міграційної служби у Волинській області. В ньому він просив відновити його українське громадянство, скасоване ДМС 21 червня 2018 року.

Суди вирішили, що ДМС не мала права скасовувати українське громадянство Гедеона, у якого є громадянство Росії та США.

Міграційна служба ще може оскаржити скандальне рішення.

Як відомо, українські прикордонники у аеропорті «Бориспіль» не пропустили єпископа московського патріархату Гедеона в Україну через фіктивний український паспорт і повернуто до країни, з якої він намагався прилетіти до України за недійсними документами.

Міграційна служба у Волинській області провела перевірку і встановила, що Гедеон набув громадянства України з порушенням законодавства – він не зізнався що вже має громадянства інших країн: Росії та США. Тому ДМС України скасувала його громадянство, бо це є порушенням українського законодавства.