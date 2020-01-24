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Прокуратура підозрює ексочільника Жидачівської РДА у службовій недбалості, а голову Ходорівської ОТГ – у розтраті майна

Вероніка Рой

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Прокуратура підозрює ексочільника Жидачівської РДА у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки – вирубку лісів на 2 млн, а голову Ходорівської ОТГ – у розтраті майна. Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Львівській області.

 

У прокуратурі зазначають, що у ході розслідування з’ясувалось, що голова Жидачівської РДА видав незаконний Ордер на вирубку зелених насаджень поблизу автомобільної дороги «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка», що входить до Ходорівської ОТГ.У результаті, 288 дерев зрубано з порушенням порядку видачі дозволу на здійснення такої діяльності, а довкіллю спричинено шкоду на майже 2 млн грн.

«Прокурорами тепер уже ексчиновнику у п’ятницю, 24 січня 2020 року, підписано повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість). За вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також штраф», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Також головна прокурорка Львівської області Ірина Діденко підписала підозру голові Ходорівської об’єднаної територіальної громади, який скористався службовим становищем та розпорядився передати майже 450 кубів деревини за більш ніж 530 тис грн, не закладам соціальної сфери, а приватному підприємству.

Вказаній особі інкримінують злочин – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах), відповідальність за який становить від 5 до 8 років ув’язнення, трирічне позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Наразі прокурори вирішують питання щодо обрання фігурантам міри запобіжного заходу.Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Нацполіції Львівщини, триває.

 

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