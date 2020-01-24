«Паспорт у смартфоні». Мінцифри до кінця лютого планує запустити новий сервіс

В українців до кінця лютого 2020 року з’явиться можливість оцифрувати свою ID-картку та закордонний біометричний паспорт. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У відомстві зазначають, що оцифровані документи будуть доступні у мобільному додатку «Дія», до офіційної презентація першого релізу якого залишився рівно тиждень. Він відбудеться 30 січня.

«Зараз працюємо над тим, щоб до кінця лютого у кожного українця з’явилася можливість оцифрувати свою ID-картку та закордонний біометричний паспорт. Для цього, крім технічної сторони, нам потрібно ще вирішити це питання нормативно. Наразі Мінцифра працює над цим разом з МВС, ДМС та іншими зацікавленими органами», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у міністерстві, документи у смартфоні дозволять посвідчувати особу в таких випадках:

під час подорожей залізничним або повітряним транспортом у межах країни;

під час медичного обслуговування, банківських операцій;

під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг, а також на пошті;

для підтвердження віку при покупці алкогольних напоїв або тютюнових виробів;

для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів;

під час повернення придбаного товару у магазині;

при вході до адміністративних будівель.

До слова, «Дія» (скорочення від «Держава і я») — український e-сервіс, презентація котрого відбулася 27 вересня 2019 року Міністерством цифрової трансформації України. Запуск запланований на 30 січня 2020 року. Планується, що цей додаток стане універсальною точкою доступу громадян і бізнесу до всіх електронних державних послуг за єдиними стандартами.