ОСТАННІ НОВИНИ

«Паспорт у смартфоні». Мінцифри до кінця лютого планує запустити новий сервіс

Вероніка Рой

|

В українців до кінця лютого 2020 року з’явиться можливість оцифрувати свою ID-картку та закордонний біометричний паспорт. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

 

У відомстві зазначають, що оцифровані документи будуть доступні у мобільному додатку «Дія», до офіційної презентація першого релізу якого залишився рівно тиждень. Він відбудеться 30 січня.

«Зараз працюємо над тим, щоб до кінця лютого у кожного українця з’явилася можливість оцифрувати свою ID-картку та закордонний біометричний паспорт. Для цього, крім технічної сторони, нам потрібно ще вирішити це питання нормативно. Наразі Мінцифра працює над цим разом з МВС, ДМС та іншими зацікавленими органами», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у міністерстві, документи у смартфоні дозволять посвідчувати особу в таких випадках:

  • під час подорожей залізничним або повітряним транспортом у межах країни;
  • під час медичного обслуговування, банківських операцій;
  • під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг, а також на пошті;
  • для підтвердження віку при покупці алкогольних напоїв або тютюнових виробів;
  • для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів;
  • під час повернення придбаного товару у магазині;
  • при вході до адміністративних будівель.

До слова, «Дія» (скорочення від «Держава і я») — український e-сервіс, презентація котрого відбулася 27 вересня 2019 року Міністерством цифрової трансформації України. Запуск запланований на 30 січня 2020 року. Планується, що цей додаток стане універсальною точкою доступу громадян і бізнесу до всіх електронних державних послуг за єдиними стандартами.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...