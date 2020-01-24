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Караванська у Давосі представила сучасну українську автентику

Андрій Котенський

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Відома львівська дизайнерка Оксана Караванська представила свою колекцію Ukrainian Haute Couture під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Модне шоу відбулося в Українському Домі у Давосі і стало одним із найбільш ексклюзивних та яскравих його заходів.

 

Презентована у Давосі колекція Караванської налічувала близько трьох десятків унікальних жіночих образів.

Український Haute Couture 2020 натхненний силою та містикою гір. Ця колекція поєднує в собі давню гуцульську музику та сучасну графіку, новітні технології з авторськими орнаментами, міксує глибокі історичні та культурні сенси.

Учасники Всесвітнього економічного форуму були захоплені українською автентикою в одязі, відтак зустріли модне шоу гучними оплесками.

Як відомо, п’ять років тому Оксана Караванська заснувала Vyshyvanka Couture – як цілком ексклюзивну річ у єдиному екземплярі, як спосіб повернути в життя старовинний український традиційний костюм – шляхом переосмислення та відтворення його як сучасного, модного і такого, який є поза часом. Згодом ця лінія переросла в Український Haute Couture, що має на меті просування іміджу України у світі. Цим образам аплодували у США, Франції, Швейцарії…

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