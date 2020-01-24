Кабмін хоче компенсувати українцям затримку пенсій, зарплат та стипендій

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами. Законопроєкт буде подано до Верховної Ради. Про це прем’єр-міністр написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться компенсація: