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Кабмін хоче компенсувати українцям затримку пенсій, зарплат та стипендій

Вероніка Рой

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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами.  Законопроєкт буде подано до Верховної Ради. Про це прем’єр-міністр написав у своєму Telegram-каналі.

 

За його словами, для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться компенсація:

  • пенсії або щомісячне довічне грошове утримання;
  • соціальні виплати;
  • стипендії;
  • заробітна плата (грошове забезпечення);
  • сума індексації грошових доходів громадян.

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