У 2019 році в Україні зафіксували 75 випадків застосування сили до журналістів, повідомила Національна спілка журналістів, повідомляє Радіо Свобода.

На думку експертів, напади супроводжувалися особливою агресією та жорстокістю. Зокрема, після нападу у центрі Черкас помер журналіст-розслідувач Вадим Комаров.

Згідно з даними «Індексу фізичної безпеки журналістів», у 12 випадках нападниками стали посадовці, ще у п’ятьох – правоохоронці.

Найчастіше напади траплялися в Києві та Київській області – 29 інцидентів.

За словами голови Національної спілки журналістів Сергія Томіленка, у 2017-2019 роках зафіксували 250 інцидентів із застосуванням сили до журналістів.

Водночас за даними інституту масової інформації ситуація зі свободою слова в Україні в 2019 році ще гірша, адже ними зафіксовано 172 випадків фізичної агресії до журналістів.

Основними категоріями порушень свободи слова в Україні у 2019 році були: