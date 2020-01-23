У 2019 році в Україні зафіксували 75 випадків застосування сили до журналістів, повідомила Національна спілка журналістів, повідомляє Радіо Свобода.
На думку експертів, напади супроводжувалися особливою агресією та жорстокістю. Зокрема, після нападу у центрі Черкас помер журналіст-розслідувач Вадим Комаров.
Згідно з даними «Індексу фізичної безпеки журналістів», у 12 випадках нападниками стали посадовці, ще у п’ятьох – правоохоронці.
Найчастіше напади траплялися в Києві та Київській області – 29 інцидентів.
За словами голови Національної спілки журналістів Сергія Томіленка, у 2017-2019 роках зафіксували 250 інцидентів із застосуванням сили до журналістів.
Водночас за даними інституту масової інформації ситуація зі свободою слова в Україні в 2019 році ще гірша, адже ними зафіксовано 172 випадків фізичної агресії до журналістів.
Основними категоріями порушень свободи слова в Україні у 2019 році були:
- перешкоджання законній журналістській діяльності – 99 випадків (більше, ніж за аналогічний період попереднього року, коли було зафіксовано 96 перешкоджань);
- погрози – 37 випадків (більше, ніж попереднього року, коли було зафіксовано 33 погрози);
- побиття – 23 випадки (менше, ніж попереднього року, коли було зафіксовано 31 побиття);
- ненадання доступу до інформації – 21 випадок (більше, ніж попереднього року, коли було зафіксовано 19);
- кібератаки та юридичний тиск – по 18 випадків (в попередньому році – 15 кібератак, випадків юридичного тиску – 13).
Андрій Котенський