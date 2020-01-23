Україна увійшла в ТОП-15 за обсягами експорту горілки

У рейтингу найбільших експортерів продукту Україна посідає 12 місце та контролює 2,5% світового експорту горілки. Про це свідчать дані порталу World’s Top Exports, передає УНН.

Україна, згідно з даними експортом, обігнала Білорусь (2,3%), Сінгапур (1,6%) і Бельгію (1,2%).

Перше місце в рейтингу належить Швеції. За рік країна поставила за кордон горілки на 479,8 млн дол. Швеція контролює 21,1% світового експорту продукту.

За Швецією слід Франція з показником 408,7 млн дол. Французам належить 18% експорту продукту.

Замикає трійку лідерів Польща. У 2018 року країна експортувала горілки на 159 млн дол. (7% світового експорту продукту).

В цілому, в 2018 році світовий експорт горілки склав 2,3 млрд дол. Майже 87% від загальносвітового обсягу експорту продукту – 2 млрд дол. – припадає на європейські країни. Ще 5,5% – на країни Північної Америки. Далі слід Азія (3%), Африка (1,3%), Океанія на чолі з Австралією (1%) і Латинська Америка – 0,6% (без урахування Мексики).