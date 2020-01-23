Трьох депутатів Домажирської сільської ради позбавили мандатів за народною ініціативою

Територіальна виборча комісія 15 січня прийняла рішення про відкликання трьох депутатів Домажирської сільської ради. Підставою для цього стали дії групи виборців, яка почала процедуру відкликання обранців за народною ініціативою.Про це йдеться у матеріалі громадської мережі «Опора. Львів».

Мова йде про позбавлення мандату 3 з 14 депутатів-самовисуванців Домажирської сільської ради (склад був обраний під час місцевих виборів 2015 року), а саме Романа Бігуна (округ №8, с. Зелів), Назарія Горбачова (округ №9, с. Зелів) і Петра Колодія (округ №10, с. Зелів). Серед основних причин згадується неналежне виконання обранцями своїх депутатських обов’язків (невідвідування засідань ради, відсутність публічного щорічного звітування) і проблеми голосування за рішення ради в умовах конфлікту інтересів.

22 грудня у Домажирі відбулися збори мешканців, під час яких було прийнято рішення про внесення пропозиції про відкликання депутатів і створено ініціативну групу у складі 10 осіб. Вона поінформувала (ініціативна група, – ред.) територіальну виборчу комісію (№03648) і депутатів про те, що вони розпочинають процедуру збору підписів.

«До 5 січня ініціативна група здійснювала збір підписів. Для підтримки ініціативи необхідно було зібрати 50%+1 голос від кількості виборців, які взяли участь в голосуванні під час місцевих виборів 2015 р. у кожному з трьох одномандатних виборчих округів, у яких відкликаються депутати», – йдеться у матеріалі «Опори. Львів»

Як повідомляється, саме за підсумками встановлення відповідності підписних листів Домажирська Територіальна виборча комісія мала прийняти рішення про задоволення або відхилення народної ініціативи. За результатами засідання, було прийнято рішення про відкликання трьох депутатів Домажирської сільської ради і складання ними депутатського мандату, про що було складено три постанови. Про це комісія має поінформувати сільську раду і безпосередньо депутатів, які зобов’язані повернути депутатське посвідчення.

«У відповідності до закону «Про місцеві вибори» протягом п’яти днів з моменту прийняття цього рішення, тобто не пізніше 20 січня, Домажирська сільська територіальна виборча комісія мала б прийняти рішення про проведення проміжних виборів у трьох одномандатних виборчих округах… При цьому проходити вони мали б у відповідності до старого законодавства, а не Виборчого кодексу, оскільки його положення не мають зворотної дії.

Проте незважаючи на рішення про відкликання трьох депутатів ТВК вирішила не приймати наступного рішення, яке логічно з нього слідує. Вона так і не прийняла рішення про призначення позачергових виборів, обмежившись виключно скеруванням документів до Центральної виборчої комісії. Не зважаючи на бездіяльність територіальної виборчої комісії, ЦВК може і зобов’язана взяти на себе обов’язки з оголошення позачергових виборів у трьох округах Домажирської сільської ради. Залишилося дочекатися подальшого перебігу подій, яке отримає продовження вже найближчим часом», – додають в «Опорі.Львів».