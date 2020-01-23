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Мешканців Львівщини попереджають про ожеледицю на дорогах

Вероніка Рой

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Протягом трьох днів, з 23 по 25 січня, на дорогах Львівщини очікується ожеледиця. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

 

За інформацією Львівського гідрометцентру, сьогодні вдень – без істотних опадів На дорогах ожеледиця.  Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У зв’язку з ожеледицею рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки:

  • при ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу;
  • водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці;
  • рятувальники Львівщини звертаються до водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем;
  • в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».

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