Мешканців Львівщини попереджають про ожеледицю на дорогах

Протягом трьох днів, з 23 по 25 січня, на дорогах Львівщини очікується ожеледиця. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

За інформацією Львівського гідрометцентру, сьогодні вдень – без істотних опадів На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У зв’язку з ожеледицею рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки: