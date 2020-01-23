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Львівський аеропорт повідомляє про затримку рейсів авіакомпанії SkyUp

Вероніка Рой

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Аеропорт «Львів» імені Д. Галицького повідомляє про затримку низки рейсів авіакомпанії SkyUp. Про це йдеться на Facebook-сторінці летовища.

 

Рейс SQP7032 вилетів з Хургади о 08-25 замість 04-50, орієнтовне прибуття у Львів 12-30 замість 08-50.

SQP895 затримується у Львові з вильотом на Прагу до 13-20 замість 09-50.

SQP896 затримується в Празі до 15-45, по плану виліт мав бути о 12-30. Орієнтовне прибуття у Львів 17-10 замість 13-55.

SQP523 затримується у Львові з вильотом на Тель-Авів до 18-00 замість 15-00.

SQP524 затримується в Тель-Авіві до 22-20, по плану 19-30. Орієнтовне прибуття у Львів 01-55 24.01 замість 23-00 23.01. Причина затримки – пізнє прибуття з попередніх рейсів.

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