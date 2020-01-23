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На Жовківщині вщент згорів виставковий зал ритуальних послуг

Вероніка Рой

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Вчора, 22 січня, близько 18:23 в селі Куликів Жовківського району виникла пожежа виникла в дерев’яному обшитому бляхою виставковому залі ритуальних послуг. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

 

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, зал ритуальних послуг був повністю охоплений вогнем, існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовану будівлю станції технічного обслуговування.

«Не гаючи часу, рятувальники приступили до проведення робіт з ліквідації загорання, проте велика кількість дерев’яних, легкозаймистих матеріалів та лако-фарбових виробів ускладнювало гасіння пожежі.  О 19:03 вогнеборці локалізували пожежу, та о 19:39 повністю ліквідували», – розповідають рятувальники.

Внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю, 25 трун та 2 металопластикові вікна цегляної сусідньої двоповерхової будівлі. До ліквідації пожежі залучили 16 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки.

Фото: ДСНС

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