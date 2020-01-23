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Більш ніж 10 млн українців живуть за межею бідності, – Гончарук

Ольга Денисяка

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Наразі більш ніж 10 млн людей в Україні досі живуть за межею бідності, і поки цей показник не покращиться, в державі будуть передумови для корупції. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі, передає УНН.

 

«Нажаль, більш ніж 10 млн людей, українців, досі живуть за межею бідності, і поки ми маємо таке бідне населення, таку кількість людей, які мають думати про те, як прокормити сім’ю, ми будемо мати величезні передумови для корупції»,  – сказав Олексій Гончарук.

З його слів, для того щоб прибрати корупцію, потрібно системно підняти рівень життя населення.

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