15-річний хлопець через суд позбавив маму і тата батьківських прав

На Хмельниччині 15-річний хлопець подав на батька і матір до суду, щоб позбавити їх батьківських прав стосовно нього. Полонський районний суд задовольнив позов юнак, а також зобов’язав батьків сплачувати йому аліменти. Про це повідомляє Судова влада України.

«Стягнути аліменти на утримання сина з кожного в розмірі по 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення ним повноліття», – ідеться в рішенні суду.

Свій позов юнак пояснив тим, що від народження проживає із бабусею та дідусем, рідні батьки про нього ніколи не піклувалися, ним не цікавилися і не допомагали. Ба більше: ведуть аморальний спосіб життя, зловживають алкоголем та своєю поведінкою дискредитують його.

У судовому засіданні просила позбавити батьківських прав свого сина та невістку і бабуся, з якою мешкає онук. Жінка підтвердила, що ті пиячать, від догляду за хлопчиком і від його виховання самоусунулися, онук соромиться своїх батьків.

Чоловік та жінка не заперечували проти позбавлення їх батьківських прав.

Полонський районний суд прийшов до висновку про доведеність свідомого ухилення їх від виконання своїх батьківських обов’язків щодо неповнолітнього сина, тому задовольнив клопотання юнака.