У Львові після скандалу скасували концерт гурту «Faktor-2»

У Львові скасували виступ гурту «Faktor-2» після хвилі обурення у соцмережах. Про це йдеться у відповідній заяві Facebook-сторінки нічного клубу «Малевич», де 6 березня мав відбутися концерт.

«Ми дійшли висновку, що не готові приймати в себе цих музикантів. Ми відмовили організаторам в наданні закладу для проведення цього концерту», – зазначається у повідомленні.

У анонсі до концерту в нічному клубі значилося: «Колись ці хулігани звучали з кожної праски. Їх пісні напам’ять виспівували мільйони. Вони були таємними героями свого часу, які не боялись бути собою».

Під цим постом у Facebook розгорілася перепалка, користувачі запевняли, що гурт гастролював у окупованому РФ Криму.

На ці закиди в «Малевичі» відхрестилися від організації цього концерту, заявляючи, що вони лише надають приміщення клубу в оренду для проведення події великій німецькій Букінг Агенції Malina Booking:

«Ми не є організаторами концерту цієї групи. Якщо Ви уважно читаєте афіші клубу, там завжди жирним шрифтом вказано безпосереднього організатора заходу. В даному випадку, ми надаємо приміщення клубу в оренду для проведення події великій німецькій Букінг Агенції Malina Booking (http://malina-booking.com/de/index.html). Квитковим оператором є Gastroli.ua.

Ми долучаємо до посту офіційний лист від Malina Booking, де є чітке пояснення і підтвердження того, що група Faktor-2 не є в списку СБУ та не гастролювала на заборонених територіях».

При цьому вони пояснили, що існує дві групи з однаковою назвою. Одна з них, яка пишеться кирилицею, за їхніми словами, і справді гастролювали на тимчасово окупованих територіях.

«Проблема виникла через Вашу неуважність! Існує дві групи з однаковою назвою. І саме група Фактор 2 – назва кирилицею є тією ж групою, що гастролювала на тимчасово окупованих територіях. Тобто фактично Ви переплутали!!!!», – заявили у «Малевичі» після обурення користувачів у соцмережі.

Вже сьогодні, 22 січня, на Facebook-сторінці нічного клубу «Малевич» повідомили про скасування концерту.

«Паралельно з Вашими зусиллями, ми теж почали глибше вивчати деталі про гурт, прослідкували їх концертну діяльність і заяви, ними зроблені. Ми дійшли висновку, що не готові приймати в себе цих музикантів…», – зазначається у повідомленні.