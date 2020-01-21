В Амстердамі затримали українця, якого підозрюють у жорстокому поводженні з дитиною

Вранці в суботу, 18 січня, в амстердамському аеропорту Скіпхол Королівська військова поліція Нідерландів затримала громадянина України за підозрою в жорстокому поводженні з дитиною. Про це повідомили на сторінці у Facebook поліції.

«Сьогодні вранці в аеропорту Скіпхол королівська військова поліція Нідерландів заарештувала чоловіка за напад на свою дочку. 47-річний чоловік з України підозрюється в жорстокому поводженні з дочкою на борту літака. Чоловік був заарештований після прибуття літака з Бразилії», – йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що про дівчинку подбали члени екіпажу. Батька заарештувала нідерландська поліція після прибуття в аеропорт Скіпхол для подальшого розслідування. Трирічну дитину передали до Ради по захисту дітей.