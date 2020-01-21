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Трускавець потрапив до ТОП-10 бюджетних оздоровчих курортів Східної Європи

Ольга Денисяка

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Трускавецький курорт назвали одним з найкращих бюджетних оздоровчих напрямів Східної Європи. Про це повідомляє одне з найвпливовіших британських видань The Guardian.

 

Британське видання відзначає лікувальні та оздоровчі властивості місцевих вод, а також наявність великої кількості процедур в місцевих санаторіях і спа-готелях за лояльними цінами.

«Переваги Трускавця вперше були описані польським лікарем у 1578 році. Трускавець – один з небагатьох курортів, який справді спонукає відвідувачів пити тамтешні мінеральні води. Навіть такий сучасний курорт, як «Шале Грааль», пропонує стародавні методи лікування спелеотерапії (перебування в соляній печері для витягування вологи з органів дихання) та гірудотерапії (лікування п’явками)», – повідомляє видання The Guardian.

Також в список потрапили курорти Цєпліце-Сльонське-Здруй в Польщі, Карлова-Студанка в Чехії, місто Беїле-Еркулане в Румунії, а також ряд окремих СПА-готелів і санаторіїв в Угорщині, Північній Македонії, Словаччині, Хорватії, Сербії та Білорусі.

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