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Населення України зменшилося за 9 місяців на 230 тисяч осіб, – Держстат

Андрій Котенський

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Кількість населення України за січень-листопад 2019 року зменшилася на 230,5 тис. осіб порівняно з 2018 роком. Станом на 1 грудня 2019 року вона становила 41 млн 922 тис. осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу статистики України.

 

За даними Держстату, в січні-листопаді 2019 року народилося 286,7 тис. дітей. За цей же період померло 533,7 тис. осіб. Таким чином, на 100 померлих припадає 54 новонароджених.

При цьому кількість тих, що приїхали в Україну перевищила кількість тих, хто виїхав із країни на 16 тис. 456 осіб.

Дані щодо розрахунку чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Дані щодо природного і міграційного руху населення сформовано без урахування тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, АР Крим та м.Севастополя.

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