До 2050 року альтернативні джерела забезпечуватимуть 70% енергії в Україні, – Міненергетики

У планах Міністерства енергетики та захисту довкілля привести частку енергії, виробленої з альтернативних джерел до 70% протягом наступних 30 років. Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель, передає «Громадське».

«Ми говоримо про те, що до 2050 року рівень відновлювальних джерел (енергії) має становити близько 70%. У нас ж оцінки, у нас є різні графіки та сценарії реалізації цієї цифри. Найважливіше те, що цей розвиток має бути економічно обґрунтованим», – повідомив Оржель.

Він зазначив, що в Україні мають зупинити «зловживання у сфері альтернативної енергетики», зокрема виплату завищених «зелених тарифів» за вироблену з альтернативних джерел енергію. За словами Оржеля, наразі навіть без «зеленого тарифу» інвестиції у відновлювальну енергетику вигідніші, ніж у традиційну.

Наразі частка зелених електростанцій у виробництві енергії в Україні складає 5%.

У 2019 році в Україні збудували нових сонячних, вітроелектростанцій та інших електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах енергії, загальною потужністю 4,5 гігавати – це майже вдвічі більше за потужність всіх «зелених» електростанцій, які працювали в Україні станом на початок 2019 року.