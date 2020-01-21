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Абсолютна більшість українців вважає мову атрибутом незалежності, – опитування

Андрій Котенський

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У тому, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, згоден 81% громадян (55% – «безумовно» і ще 26% – «скоріше, так»). Про це свідчить загальнонаціональне дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, спільно з  соціологічною службою Центру Разумкова.

 

При цьому так вважає більшість українців у всіх регіонах України: Західному (95%), Центральному (86%), Південному (71%), Східному (64%).

Так само абсолютна більшість українців (80%)  згодна з тим, що всі керівники держави та державні  службовці повинні у робочий час спілкуватися державною мовою (56% – безумовно згодні та 24% – скоріше згодні). Причому щодо державної мови спілкування державних службовців в робочий час солідарні громадяни усіх регіонів: Західного (96%), Центрального (86%), Південного (71%), Східного (64%).

Також більшість громадян  (79%)  вважають, що в українських ЗМІ принаймні половина наповнення має бути українською мовою (53% згодні з цим безумовно і ще 26% – скоріше, так), причому ця думка переважає в усіх регіонах: Західному (96%), Центральному (82%), Східному (66%), Південному (63%).

Опитування відбувалося із 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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