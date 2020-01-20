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Україна посідає одне з найперших місць в Європі за смертністю немовлят, – МОЗ

Вероніка Рой

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Україна займає одне з найперших місць в Європі за показником малюкової смертності – 7,5 на тисячу, народжених живими. Про це інформує прессулжба Міністерства охорони здоров’я України.

 

Як повідомляють у МОЗ, у країнах ЄС цей показник значно нижчий – 3,4 на тисячу.

«Щороку близько 20 тисяч немовлят народжуються передчасно, це кожен 15 новонароджений. Україна займає одне з найперших місць в Європі за показником малюкової смертності – 7,5 на тисячу, народжених живими», – йдеться у повідомленні відомства.

Зазначимо, що з 1 квітня 2020 року в Україні у повному обсязі запрацює Програма медичних гарантій. Це перелік медичних послуг, які пацієнт зможе гарантовано отримати безоплатно. Серед цього переліку виділено п’ять пріоритетних послуг, які Національна служба здоров’я України оплатить за підвищеним тарифом. Туди, зокрема і медична допомога передчасно народженим та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді. Вона включає такі види меддопомоги новонародженим у складних неонатальних станах:

  • інтенсивна терапія;
  • респіраторна (дихальна) підтримка;
  • цілодобове парентеральне харчування;
  • цілодобове бактеріологічного, рентгенологічного, ультразвукового обстеження;
  • аудіологічний та офтальмологічний скринінг передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів та вагою при народженні менше за 1500 г;
  • вакцинація відповідно до Національного календаря щеплень;
  • метаболічний скринінг у новонароджених.

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