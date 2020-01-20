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У мерії обіцяють провести розслідування через знайдене львівське сміття у Чернівецькій області

Вероніка Рой

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У Львівській міській раді пообіцяли провести розслідування для з’ясування обставин і пошуку винних, які висипали сміття поблизу Хотина, що у Чернівецькій області.

 

Зазначимо, у ЗМІ з’явилася інформація, що кілька днів тому поблизу міста Хотин невідомі особи висипали побутові відходи.

«У смітті знайдемо документи — чеки, листівки, які нібито засвідчують, що сміття привезено зі Львова. З ціллю з’ясування усіх обставин та підтвердження, чи спростування, що це дійсно так, у м. Хотин виїхав директор департаменту з питань поводження з відходами. Я також мав розмову з мером м. Хотин. Ми будемо максимально сприяти у проведенні розслідування і притягненні винних до відповідальності, якщо підтвердиться, що ці відходи зі Львова. Якщо буде підтверджено, що це зробили львівські перевізники — буде сурове покарання», – цитує пресслужба ЛМР заступника міського голови Львова з питань безпеки міста Сергія Бабака.

Посадовець каже, що починаючи з 2016 року, зі Львова не вивозили відходи у Чернівецьку область.

«Також документи, які нібито засвідчують, що сміття привезено зі Львова, однозначного підтвердження цьому не дають», — розповів Сергій Бабак.

Фото: Хотинські вісті

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