Транспортна сфера є найбільш оплачуваною серед робітничих професій. Інфографіка

Найбільше пропонують у сфері транспорту та логістики – 15 000 грн на місяць у середньому. Такі результати дослідження експертів OLX Робота.

Як зазначається, в 4 кварталі 2019 середня заробітна плата у робітничих сферах по Україні склала 10 550 грн. Найбільше пропонують у транспортній галузі – приблизно 15 000 грн на місяць, при цьому у Київській області можна заробляти на 3 500 грн більше – 18 500 грн.

Будівельники в Україні отримують в середньому 13 000 грн, а у Львівському регіоні їхні зарплати найвищі – 17 500 грн на місяць. У Київській, Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій областях доходи будівельників також більші за середні по країні, а саме – 15 000 грн.

ТОП-3 закриває сфера виробництва й енергетики – тут роботодавці готові платити працівникам 11 000 грн. На 1 500 грн більше отримують у виробництві в Київській та Одеській областях – 12 500 грн, найменші ж зарплати у Сумській області – приблизно 8 000 грн на місяць. Домашньому персоналу в Україні обіцяють 10 500 грн в середньому.

На п’ятій позиції у рейтингу сільське господарство, де працівникам пропонують приблизно 10 000 грн. При цьому у низці областей ставки вище середнього, зокрема у Кіровоградській це – 15 000 грн на місяць, у Львівській – 14 500 грн, на 500 грн менше у Волинській – 14 000 грн. У торгівельній сфері, де спостерігався найбільший попит на працівників за весь рік, готові платити у середньому 9 450 грн на місяць, у столичному регіоні більше – 11 000 грн, а в Одеській області – 10 000 грн.

Працівники сфери сервісу та побуту можуть розраховувати на 9 000 грн, повідомляють аналітики OLX Робота. Платити більше готові у Харківському, Івано-Франківському, Чернівецькому та Одеському регіонах – в середньому 10 000 грн. У барно-ресторанній сфері у 4 кварталі також пропонували 9 000 грн, при чому у Київській області можна заробляти в середньому 11 000 грн, в Одеській – на 1 000 грн менше, тобто 10 000 грн.

Закриває рейтинг сфера охорони та безпеки, тут готові платити приблизно 8 000 грн на місяць. Більше заробляють у столичному регіоні – в середньому 10 000 грн.

Якщо проаналізувати середні зарплати «блакитних комірців» (робітники, зайняті фізичною працею, переважно на великих підприємствах) по областях, то ситуація наступна: все ще найбільше готові платити у Київській області – в середньому 13 000 грн. На другому місці опинилась Львівщина – 11 000 грн на місяць. До трійки областей з найвищими зарплатами у робітничих сферах також потрапила Тернопільська, де можна отримувати в середньому 10 900 грн.

Найменше заробляють «блакитні комірці» у Запорізькій та Сумській областях – 7 600 грн та 7 650 грн відповідно. У Миколаївській також одні з найнижчих середніх зарплат по Україні – 7 750 грн.

Де роботи найбільше

31% всіх вакансій, або ж 11 960 оголошень припадає на сферу торгівлі, ще 23% – 9 000 вакансій розмістили роботодавці з транспортної галузі. 5 850 оголошень про пошук працівників припадає на барно-ресторанну сферу. Усього ж за 4 квартал 2019 року на OLX Робота розмістили понад 38 850 вакансій для «блакитних комірців».

Серед них найбільше можливостей працевлаштуватись було у пошукачів у столичному регіоні, де працівників шукали 12 210 разів. Вакансій у Дніпропетровській області було значно менше – 3 570, в Одеській – 3 250. Бажаючі знайти роботу у Харківській області могли обирати серед 2 610 оголошень, у Запорізькій – серед 1 560.