Не сплатив оренду: громаді на Львівщині повернули земельну ділянку вартістю майже 130 мільйонів

Суд повернув земельну ділянку вартістю 128 млн гривень територіальній громаді на Львівщині через несплату орендної плати суб’єктом господарювання. Про це інформує пресслужба прокуратури у Львівській області.

Як повідомляється, прокуратура виявила факт систематичної несплати суб’єктом господарювання орендної плати за користування земельною ділянкою площею 7 га, вартістю 128 млн грн (землі для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування), яку підприємству в оренду надала Східницька селищна рада.

З метою усунення допущених порушень, органи прокуратури пред’явили позов, який суд повністю задоволив. Відтак 2 жовтня минулого року суд розірвав угоду оренди вказаної території та повернув її територіальній громаді.