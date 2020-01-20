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Не сплатив оренду: громаді на Львівщині повернули земельну ділянку вартістю майже 130 мільйонів

Вероніка Рой

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Суд повернув земельну ділянку вартістю 128 млн гривень територіальній громаді на Львівщині через несплату орендної плати суб’єктом господарювання. Про це інформує пресслужба прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляється, прокуратура виявила факт систематичної несплати суб’єктом господарювання орендної плати за користування земельною ділянкою площею 7 га, вартістю 128 млн грн (землі для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування), яку підприємству в оренду надала Східницька селищна рада.

З метою усунення допущених порушень, органи прокуратури пред’явили позов, який суд повністю задоволив. Відтак 2 жовтня минулого року суд розірвав угоду оренди вказаної території та повернув її територіальній громаді.

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