На Житомирщині в ДТП загинула 25-річна власниця львівської клініки

Вчора, 19 січня близько 20:00 на 146 км автошляху Київ-Чоп, поблизу с. Кам’янки Житомирського району зіткнулись автомобілі Nissan Juke та вантажівка. У результаті аварії загинула 25-річна лвьів’янка. Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

Як було попередньо встановлено правоохоронцями, водійка автомобіля Nissan Juke, 25-річна жителька м. Львова, рухаючись у напрямку м. Києва, виїхала на зустрічну смугу та скоїла зіткнення з вантажівкою Volvo, під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області. Унаслідок ДТП дівчина загинула на місці події. Нині поліцейські встановлюють всі обставини пригоди.

Як вдалось дізнатися Zaxid.net, водійкою Nissan Juke є власниця відомої у Львові клініки естетичної хірургії Genesis Соломія Островська.

Фото: Facebook-сторінка Соломії Островської