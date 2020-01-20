Міносвіти створить в Україні реєстри учнів та вчителів

Міністр освіти і науки Ганна Новосад анонсувала створення в Україні реєстру учнів закладів середньої освіти та реєстру вчителів. Про це вона повідомила в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Я вважаю, що принцип доступності початкової освіти в прив’язці до місця проживання себе виправдовує. Ми, безумовно, це робитимемо й надалі. Закон, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, узаконює цей підхід», – розповіла Ганна Новосад.

Міністр зазначила, що розуміє, що цей принцип завжди зазнаватиме дискредитації в умовах браку шкіл у великих містах, «вакханалії» з точки зору реєстрації місця проживання, а також відсутності достовірних реєстрів учнів.

«На перші дві тези Міністерству освіти вплинути реально складно, тому що це не входить до компетенції нашого відомства. Ми можемо вплинути на третє. Ми зрозуміли, що, розвиваючи систему збору статистики, ми нарешті маємо підійти до створення реєстру учнів середньої освіти. Також критично важливо створити реєстр учителів», – заявила Новосад.

За її словами, в 2020 році Міносвіти в тестовому режимі запустило нову систему збору статистики і до цієї системи має намір побудувати модуль з реєстру учнів і учителів.

«Нині над цим починаємо працювати, насамперед робимо технічне завдання і шукаємо гроші», – розповіла міністр.

Серед іншого Новосад зазначила, що цей реєстр, зокрема, використовуватимуть для жеребкування під час зарахування дітей до школи.