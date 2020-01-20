Як Львів відзначатиме День Соборності. Програма

У середу, 22 січня, відзначатимуть День Соборності України, 101-у річницю проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Відтак у Львові підготували низку заходів з нагоди цих подій. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

У програмі заходів:

Упродовж дня Проведення Молитви за Україну у всіх храмах області. 11.00 Покладання квітів до могил борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища, молитва. 11.20 Покладання квітів до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії на Личаківському кладовищі. 11.25 Запалення лампадок до могил Держсекретаря військових справ ЗУНР Д. Вітовського, коменданта Січових Стрільців М. Галущинського, керівника і засновника «ПЛАСТу» О. Тисовського, воїна УГА С. Левицького. 11.30 Покладання квітів до могили учасника АТО В. Гурняка. 11.40 Покладання квітів до могили Президента Національної Ради ЗУНР Є. Петрушевича. 11.45 Покладання лампадок до могил воїнів АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. 11.50 Чин екуменічної панахиди за тими, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, на полі почесних поховань № 76. 16.00 Відкриття виставки «Українське військо 1917-1921» в Музеї визвольної боротьби. 17.00 Мистецька акція з нагоди відзначення Дня Соборності України у внутрішньому дворику Львівської обласної державної адміністрації.

Довідка

День соборності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року.

Свято встановлено в Україні «…враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави…» згідно з указом президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99.

Цього дня прийнято також згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. — прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.