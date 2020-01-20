Як Львів відзначатиме День Соборності. Програма

У середу, 22 січня, відзначатимуть День Соборності України, 101-у річницю проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Відтак у Львові підготували низку заходів з нагоди цих подій. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.
У програмі заходів:
|Упродовж дня
|Проведення Молитви за Україну у всіх храмах області.
|11.00
|Покладання квітів до могил борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища, молитва.
|11.20
|Покладання квітів до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії на Личаківському кладовищі.
|11.25
|Запалення лампадок до могил Держсекретаря військових справ ЗУНР Д. Вітовського, коменданта Січових Стрільців М. Галущинського, керівника і засновника «ПЛАСТу» О. Тисовського, воїна УГА С. Левицького.
|11.30
|Покладання квітів до могили учасника АТО В. Гурняка.
|11.40
|Покладання квітів до могили Президента Національної Ради ЗУНР Є. Петрушевича.
|11.45
|Покладання лампадок до могил воїнів АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.
|11.50
|Чин екуменічної панахиди за тими, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, на полі почесних поховань № 76.
|16.00
|Відкриття виставки «Українське військо 1917-1921» в Музеї визвольної боротьби.
|17.00
|Мистецька акція з нагоди відзначення Дня Соборності України у внутрішньому дворику Львівської обласної державної адміністрації.
Довідка
День соборності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року.
Свято встановлено в Україні «…враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави…» згідно з указом президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99.
Цього дня прийнято також згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. — прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.
Вероніка Рой