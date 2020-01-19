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У Києві затримали колишнього начальника ДАІ. Сів п’яний за кермо?

Андрій Котенський

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У Києві за підозрою в їзді у стані алкогольного сп’яніння затримали полковника і колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова. Про це повідомили активісти спільноти PITBULL KIEV у Facebook.

 

За їхніми даними, Олександр Єршов відпочивав із своєю компанією в Голосіївському районі столиці. Близько другої години ночі він із ознаками алкогольного сп’яніння сів за кермо Range Rover, тому активісти викликали поліцію.

«Манера їзди автомобіля була явно неадекватна, швидкість місцями перевищувала 100 кілометрів на годину (в спальному районі) і створила не одну аварійну ситуацію», – сказано в повідомленні.

Активісти також повідомляють, що Єршова затримали на в’їзді до приватного котеджного містечка, коли він зупинився, щоб пересвідчитись, хто його «переслідує». У цей момент на місце події прибула поліція.

«Водій Range Rovera явно нервував, і відмовлявся показувати документи, мовляв за кермом була його дружина… В ході перепетій Олександра Єршова затримувало декілька поліцейських. Пройти процедуру освідчення на вміст алкоголю він відмовився…», – йдеться у повідомленні.

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