Сьогодні у Львові традиційне загальноміське освячення води

У неділю, 19 січня, на свято Богоявлення на площі Ринок у Львові традиційно відбудеться щорічний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій міста. Про це інформує релігійний інтернет-ресурс «Духовна велич Львова».

Так, о 13.00 год. на площі Ринок розпочнеться вітання колядками львівських хорів, зокрема хору Свято-Успенського храму ПЦУ, а о 13.30 год. відбудеться загальноміський екуменічний мелебень та освячення води за участю духовенства усіх християнських конфесій міста.

Чин освячення води, відповідно до графіку, очолить Митрополит Львівський ПЦУ Макарій.

«У молитві варто єднатися не лише у цей день, у ній варто єднатися і у інші значні свята, тому що Христос – один і загальне Богослужіння, чи освячення води – є тим моментом до якого жителі нашого міста долучаються спільно і чисельно і це дуже подобається Львівській громаді. Ця традиція загальноміського водосвяття започаткована у Львові, а згодом поширилася і на інші міста», – розповів Владика.

Традиційно кожен охочий зможе після освячення води взяти її додому. Вода перебуватиме у спеціальному резервуарі.