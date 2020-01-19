На українсько-польському кордоні затримали сімох нелегальних мігрантів

Учора ввечері на українсько-польському кордоні виявили сімох нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до ЄС. Про це львівському порталу повідомили у песслужбі ДПС України.

Неподалік українсько-польського кордону, прикордонники Львівського загону зупинили автомобіль «Дачія» під керуванням громадянина Грузії.

У якості пасажирів в авто перебували ще двоє грузинів. За словами чоловіків – вони прямували до Львова, аби отримати передачу з Польщі. От тільки Львів знаходився у зовсім іншому напрямку, на відстані більш ніж 100 кілометрів. Натомість авто з громадянами Грузії стрімко наближалося до лінії державного кордону. До Польщі їм залишалося якихось 800 метрів.

Усіх трьох осіб затримали та доставили до прикордонного підрозділу з метою проведення подальших фільтраційних заходів. У результаті стало відомо, що двоє із затриманих громадян Грузії попередньо мали проблеми із законністю перебування на території Республіки Польща і були видворені за межі країни встановленим порядком. І цього разу винахідливі грузини спробували потрапити до Польщі у незаконний спосіб.

Як стало відомо, 15 січня грузини прибули в Україну через аеропорт «Бориспіль», громадським транспортом дісталися до Рівного, а там взяли автомобіль на прокат та вирушили нібито до Львова. Наразі, дії даних осіб мають всі ознаки спроби перетину державного кордону України.

Кількома годинами пізніше, за 5 хв до опівночі, ще трьох нелегальних мігрантів затримали оперативники Мостиського загону. У громадян республіки Ємен не було орендованого авто і можливо саме це дозволило їм наблизитися до українсько-польського кордону ще ближче, однак перетнути рубіж їм не вдалося. За 150 метрів до омріяної межі мандрівників затримали. Прикордонники склали протокол про адміністративне затримання виявлених осіб терміном до 3-х діб, з метою з’ясування обставин правопорушення.

Ще одного винахідливого громадянина Ємену затримали прикордонники Мостиського загону у пункті пропуску «Краківець». Цей «турист» спробував перетнути українсько-польський кордон у якості пасажира одного з легковиків за чужим паспортом громадянина Німеччини. Встановити особу порушника допоміг його ж дійсний паспорт громадянина Ємену. Як з’ясували охоронці кордону, в Україну цей громадянин прибув ще у березні 2015 року на навчання та мав при собі посвідку на тимчасове проживання у нашій країні, дійсну до 2021 року.