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Капелани освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів

Андрій Котенський

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У Києві на свято Хрещення Господнього для військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС і їхніх рідних капелани освятили води Дніпра, повідомляє Укрінформ.

 

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на пляжі навпроти Києво-Печерської лаври, чин освячення води провів перший заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної церкви України протоієрей Тарас Мельник разом з капеланами.

Тут також облаштовано місце для обігріву тих, хто побажає прийняти купіль.

Як відомо, сьогодні християни східного обряду святкують Хрещення Господнє або Богоявлення.

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