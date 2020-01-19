Капелани освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів

У Києві на свято Хрещення Господнього для військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС і їхніх рідних капелани освятили води Дніпра, повідомляє Укрінформ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на пляжі навпроти Києво-Печерської лаври, чин освячення води провів перший заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної церкви України протоієрей Тарас Мельник разом з капеланами.

Тут також облаштовано місце для обігріву тих, хто побажає прийняти купіль.

Як відомо, сьогодні християни східного обряду святкують Хрещення Господнє або Богоявлення.