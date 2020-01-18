ОСТАННІ НОВИНИ

Що потрібно робити до і на Водохреще

Аліна Новікова

|

Водохреще (Йордан) – заключне свято у череді Різдвяних святкувань, що проходить у день Богоявлення та Хрещення Господнього. У цей день, традиційно, українці йдуть до церкви, аби освятити воду, деякі пірнають в ополонку.

 

За словами капелана Другої Галицької бригади, отець Андрій Сіданич, важливим є не тільки освячення води, а й молитва.

«Освячення води, традиційно, залежить від місцевості. У церкві, біля церкви. Але якщо поруч є чиста водойма, звісно, що це може бути на відкритій природі, де люди можуть черпати джерельну воду, яка в той момент освячується», – говорить капелан.

Напередодні Богоявлення є одноденний піст, коли люди готують своє тіло до прийняття Божої Благодаті, яка сходить через свячену воду.

«Цей день є особливим днем відкритості Бога до людей, бо бачимо, що сам Ісус Христос приходить до ріки Йордан та приймає хрещення, де Бог виявляється у Святій Трійці», – говорить отець Андрій.

Традицією цього дня є освячення водиці, на котру по особливому сходить Божа благодать.

«В цей день люди черпають воду з вірою, оскільки через цю воду людина отримує Божу благодать, яка наповнює не лишень тіло, а й душу людини. Важливо підкреслити, що не конче необхідно занурюватись у воду цього дня. Важливим є саме занурення у благодать, котра сходить через воду. Дуже важливо, щоб ми пам’ятали, що ця свячена водиця є цілющою не лише в цей день, а й на другий день, на другий місяць і через рік. У різних моментах, можливо тривожних для нашого життя, тіла чи душі, пам’ятати, що у нас в домівках є Йорданська вода. І саме у моменти важкості нашого життя потрібно її черпати», – розповів капелан.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення
Вероніка РОЙ
Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення

Сьогодні, 16 січня, після капітального ремонту відкривають для проїзду вулицю Замарстинівську у Львові, на якій ремонт н...

Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...