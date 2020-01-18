На горі Високий Верх травмувалося п’ять лижників

На горі Високий Верх під час катання на лижах травмувалося п’ять лижників. Про це львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, славською пошуково-рятувальною групою на лижній трасі гори Високий Верх надано допомогу 5 травмованим туристам-лижникам, а саме:

– мешканець м. Тернопіль 1992 року народження (травма лівої руки);

– мешканка м. Одеса 2003 року народження (травма лівої руки);

– мешканець м. Київ 2012 року народження (травма лівої ноги);

– мешканка м. Львів 2005 року народження (травма правої руки);

– мешканка м. Львів 2006 року народження (травма голови).