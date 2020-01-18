На гірськолижному курорті у Славському туристи застрягли на підйомнику

Сьогодні, 17 січня, у селищі Славське на гірськолижному курорті Погар зупинився підйомник з туристами. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

«17 січня о 17:00 год. до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Славське Сколівського району на горі Погар зупинився крісельний витяг (канатна дорога)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередня причина зупинки – несправність редуктора.

Станом на 19:40 год. всіх туристів зняли з підйомника. У результаті інциденту ніхто не постраждав. З канатної дороги було евакуйовано 32 осіб, включаючи п’ятьох дітей.

Фото: ДСНС