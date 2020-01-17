На Львівщині за одну вакансію борються в середньому троє безробітних

Станом на 1 січня у Львівській області шукали роботу 14 тисяч безробітних. Про це Львівськму порталу повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

Із 14 тисяч мешканців Львівщини, які звернулись за допомогою до центру зайнятості, 57,1% складали жінки, 35,4 % – молодь віком до 35 років. Серед клієнтів 59,1% мали вищу освіту, 30,3% – професійно-технічну, решта – 10,5% – були обмежені в можливостях працевлаштування внаслідок наявності лише середньої освіти, відсутності необхідних професійних умінь, навичок, а також досвіду роботи.

Директор Львівського ОЦЗ повідомив, що на початку року база вільних робочих місць налічувала 4841 пропозицію. А на кожну вакансію в середньому претендувало троє безробітних.

«Найбільш гостра конкуренція – 14 осіб на одну вакансію – спостерігається серед тих, хто в минулому обіймав посади вищих державних службовців, керівників і менеджерів. Складно знайти роботу й кваліфікованим працівникам сільського та лісового господарства: на одне вільне місце праці у цій сфері претендувало 11 безробітних», – повідомив директор Львівського ОЦЗ Василь Барилюк.

За його словами, 69,7% вакансій – це варіанти працевлаштування для робітників, 22,2% – для службовців, і тільки 8,1% – для осіб без професії та спеціальної підготовки. Середній розмір заробітної плати у вакансіях на кінець 2019 року становив 7,6 тис. грн. Найбільше – 79,5% – пропозицій роботи задекларовано із зарплатою, розмір якої коливався від мінімальної до середньої в регіоні, 10,8% склали вакансії з мінімальною заробітною платою, 9,7% – із заробітком, вищим за середньообласний рівень.

Директор обласного центру зайнятості додав, що торік соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалися 160,0 тис. осіб, із котрих 44,8 тис. мали статус безробітного. Службі зайнятості вдалося забезпечити роботою 48,1 тис. жителів Львівщини, у тому числі 15,7 тис. безробітних, 219 клієнтів СЗ поповнили лави підприємців-початківців, отримавши одноразову виплату допомоги з безробіття для започаткування власного бізнесу.

Ще 4,4 тис. мешканців області охоплено тимчасовою зайнятістю, а 7,9 тис. осіб – професійним навчанням, перенавчанням або підвищенням кваліфікації. Рівень працевлаштування після закінчення навчання становив 95,6%.