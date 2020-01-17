Мюзикл «Фабрика Санти» у Львові відвідають сироти та діти з особливими потребами

У Львові юні артисти творчої школи Павла Табакова на Водохреща, 19 січня, подарують авторський мюзикл «Фабрика Санти» для сиріт, дітей з особливими потребами та родин бійців АТО. Про це повідомляють організатори.

«Ідея благодійної вистави народилася на Миколая, коли творча школа приїхала привітати зі святом сиріт. Умови, в яких святкували діти, викликали у декого навіть сльози… І ось втілиться у життя спільна дитяча мрія – зробити для інших дітей свято, щоб кожен присутній в залі відчув себе у справжній казці, казці під назвою «Фабрика Санти». Спеціальні гості – вокальний ансамбль «Менестрелі», – зазначають ініціатори свята.

Відтак 19 січня в концерт-хол «Малевич» на «Фабрику Санти» приїде близько 400 дітей зі Львова та області (Пустомити, Дубляни, Бібрка, Жовтанці, Великий Любінь, Брюховичі, Буськ, Домажир, Радехів тощо).

«Фабрика Санти» – це подарунки ваших мрій! Це мрія самого автора мюзиклу – талановитого композитора і співака, переможця «Голосу країни-2» Павла Табакова. Вистава, створена з великою любов’ю та натхненням, рівень якої глядачі, які були на прем’єрі 27 грудня 2019 р., назвали «Бродвейським». 32 музичні номери, живе звучання найкращих голосів творчої школи Павла Табакова, мультимедійні екрани, спецефекти, яскраві костюми… Усе це створює неповторну казкову атмосферу», – зазначається у повідомленні.

«Фабрика Санти» вже два роки поспіль з успіхом та аншлагами йде під час новорічних свят у театрі в Києві, – розповідає Павло Табаков. – Цієї зими, нарешті, і у Львові нам вдалося не просто поставити, а в деяких моментах і перевершити постановку мюзиклу. Принаймні, так говорять автори лібрето Рада Макєєнкова та Андрій Малюхович, а також автор віршів – Лідія Лазурко. Хореографи постановники: Вероніка Гирман, Артур Папітак та Анастасія Руда, а також режисер Павло Макєєнков, – зробили просто неможливе. Діти не просто співають, танцюють, грають, – вони проживають всі сцени. Всі діючи персонажі, а їх загалом 62, дихають в унісон. Це вистава варта, щоб її побачили, без перебільшення, всі».

Отож 19-го січня у концерт-холі «Малевич» у Львові відбудеться «Фабрика Санти»: 16:00 год. – благодійний показ для діток; 19:30 год. – показ для всіх охочих.

Квитки на 19:30 год. можна придбати тут: https://gastroli.ua/events/fabrika-santi-19-01

Фото: організатори