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Українці зможуть користуватися інтернетом під час польоту в літаку

Вероніка Рой

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Уряд розширив діапазон для мобільного зв’язку. Це дасть можливість підключення до мережі Інтернет під час польоту в літаку на всіх етапах: від посадки до висадки. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 15 січня на засіданні, передає пресслужба уряду.

 

«Це важливий крок до появи якісного інтернету в маленьких селах та віддалених регіонах», – зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Глава Уряду додав, що ухвалене й важливе антикорупційне рішення в цьому напрямі: віднині частоти, призначені для 5G, будуть розподілятися між операторами виключно через відкриті тендери.

«Європейські дослідження продемонстрували: підключення до інтернету на бортах літаків за допомогою космічних терміналів Ка-діапазону не має негативного впливу на авіаційну безпеку під час роботи на землі. Окрім цього, оператори телекомунікацій отримали можливість використовувати найбільш сучасне устаткування на базі нових стандартів широкосмугового радіодоступу. Це важливий крок до появи якісного інтернету в маленьких селах та віддалених регіонах, а також підвищення якості телекомунікаційних послуг у громадському транспорті, корпоративному середовищі, торгових залах, готелях або вокзалах», – йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

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