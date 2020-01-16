У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов’язані з швидким і неконтрольованим ростом клітин в організмі. Хіміотерапію найчастіше використовують для лікування онкології.
Препарати хіміотерапії можна застосовувати окремо або в поєднанні для лікування найрізноманітніших онкологічних захворювань.
Хоча хіміотерапія є ефективним способом лікування багатьох видів онкології, хіміотерапевтичне лікування також несе ризик побічних ефектів відповідно важливий супровід лікаря онколога протягом курсу отримання препаратів.
Хіміотерапія, яку в народі називають «хімією», передбачає використання фармакологічних засобів для знищення або зупинки росту ракових клітин. Препарати, що застосовуються в хіміотерапії, називаються цитостатиками (природними та синтетичними речовинами). Хіміотерапія є визнаним методом і застосовується в лікуванні онкології вже багато років. Більшість ракових захворювань піддаються цитостатикам, в т.ч. рак шлунково-кишкового тракту, легенів, молочних залоз або сечовивідних шляхів.
Відповідний режим хіміотерапії застосовується для кожного типу раку та його фази розвитку.
Лікування раку це переважно комбіноване лікування. Саме тому хіміотерапію застосовують у поєднанні з хірургічною або променевою терапією. Цитостатики можна вводити у вигляді таблеток, капсул і рідин, внутрішньом’язево у вигляді ін’єкцій, внутрішньовенно у вигляді ін’єкцій та крапельниць.
В яких випадках призначається хіміотерапія?
Існують різноманітні умови, в яких хіміотерапія може застосовуватися людям, хворим на рак:
- Вилікувати рак без інших методів лікування. Хіміотерапія може використовуватися як основне або єдине лікування раку.
- Після інших методів лікування, щоб знищити приховані ракові клітини. Хіміотерапію можна використовувати після інших методів лікування, таких як хірургічне втручання, щоб знищити будь-які ракові клітини, які можуть залишитися в організмі. Лікарі називають це ад’ювантную терапією.
- Щоб підготувати вас до інших процедур. Хіміотерапія може бути використана для зменшення пухлини, щоб зробити можливими інші методи лікування, такі як радіотерапія та хірургічне втручання. Лікарі називають це неоад’ювантною терапією.
- Щоб полегшити ознаки та симптоми. Хіміотерапія може допомогти полегшити ознаки та симптоми раку, знищивши частину ракових клітин. Лікарі називають це паліативною хіміотерапією.
Де проводиться хіміотерапія?
Хіміотерапія може бути призначена:
- В амбулаторному відділенні хіміотерапії
- У кабінеті лікаря
- У лікарні
- В домашніх умовах, наприклад, при прийомі таблеток для хіміотерапії
Пацієнти можуть проходити хіміотерапію в умовах лікарняного відділення, а також в амбулаторних умовах. В даний час амбулаторна хіміотерапія все частіше застосовується з розвитком медичних технологій та наявністю цитостатиків нового покоління. Умовами його проведення є безпечна, малотоксична та не загрозлива хіміотерапевтична програма.
Амбулаторна хіміотерапія була визнана фахівцями як більш корисна для пацієнта, ніж хіміотерапія, що проводиться в умовах стаціонару. Онкологи вказують на декілька переваг, які позитивно впливають на пацієнта та процес терапії:
- лікування проводиться в сприятливому для пацієнта середовищі, пацієнт після прийому препаратів залишається вдома, в оточенні своїх родичів, але також під наглядом лікарів та кваліфікованих медсестер.
- пацієнт уникає частих госпіталізацій, а отже, стресу, пов’язаного з госпіталізацією, а також ризиків та ускладнень, пов’язаних із лікарняними інфекціями.
- під час амбулаторної хіміотерапії пацієнтам гарантується постійний контакт з лікарем-онкологом. У разі виникнення питань та сумнівів, які виникають під час лікування, пацієнту надаються потрібні консультації.
Медичний центр Дельта Мед – це нове місце на карті Львова, що проводить хіміотерапію амбулаторно, на основі сучасної хіміотерапевтичної лабораторії, використовуючи досвід наших лікарів.
Що нас відрізняє?
- високий рівень управління “хімією”
- пацієнти записуються “на годину”
- черг немає
- доброзичлива атмосфера
ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЇ
Медичний центр «Дельта Мед» – один з перших приватних медичних центрів онкологічного спрямування в м. Львові та Західній Україні. Наші фахівці мають великий досвід у діагностиці та лікування онкологічних захворювань. Онкологи медичного центру постійно проходять стажування та удосконалення на базі провідних медичних установ Ізраїлю.
Види лікування онкологічних захворювань:
- Хірургічні втручання;
- Радіаційна терапія;
- Фармакотерапія:
- Хіміотерапія;
- Гормональна терапія;
- Таргетна терапія
- Імунотерапія;
- Генна терапія;
ЧОМУ ПОТРІБНО ВИБИРАТИ Медичний центр «ДЕЛЬТА МЕД»?
- Персональний підхід до пацієнта.
- Використання новітніх методик діагностики та лікування.
- Наші партнери – тільки перевірені лабораторії та лікувальні центру.
- Наявність в штаті висококваліфікованих спеціалістів.
- Денний стаціонар хіміотерапії.
- Новітня маніпуляційна та операційна.
- Співпраця з провідними закордонними медичними центрами.
- Програми діагностики та лікування грунтуються на європейських та світових протоколах.
У нашому медичному центрі хіміотерапію проводять в амбулаторних умовах. У дружній атмосфері та сучасно обладнаному денному стаціонарі хіміотерапії пацієнти знаходяться під постійною опікою високо кваліфікованого медичного персоналу.
℗
Омелян ШЕВЧУК