У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов’язані з швидким і неконтрольованим ростом клітин в організмі. Хіміотерапію найчастіше використовують для лікування онкології.

Препарати хіміотерапії можна застосовувати окремо або в поєднанні для лікування найрізноманітніших онкологічних захворювань.

Хоча хіміотерапія є ефективним способом лікування багатьох видів онкології, хіміотерапевтичне лікування також несе ризик побічних ефектів відповідно важливий супровід лікаря онколога протягом курсу отримання препаратів.

Хіміотерапія, яку в народі називають «хімією», передбачає використання фармакологічних засобів для знищення або зупинки росту ракових клітин. Препарати, що застосовуються в хіміотерапії, називаються цитостатиками (природними та синтетичними речовинами). Хіміотерапія є визнаним методом і застосовується в лікуванні онкології вже багато років. Більшість ракових захворювань піддаються цитостатикам, в т.ч. рак шлунково-кишкового тракту, легенів, молочних залоз або сечовивідних шляхів.

Відповідний режим хіміотерапії застосовується для кожного типу раку та його фази розвитку.

Лікування раку це переважно комбіноване лікування. Саме тому хіміотерапію застосовують у поєднанні з хірургічною або променевою терапією. Цитостатики можна вводити у вигляді таблеток, капсул і рідин, внутрішньом’язево у вигляді ін’єкцій, внутрішньовенно у вигляді ін’єкцій та крапельниць.

В яких випадках призначається хіміотерапія?

Існують різноманітні умови, в яких хіміотерапія може застосовуватися людям, хворим на рак:

Вилікувати рак без інших методів лікування. Хіміотерапія може використовуватися як основне або єдине лікування раку.

Після інших методів лікування, щоб знищити приховані ракові клітини. Хіміотерапію можна використовувати після інших методів лікування, таких як хірургічне втручання, щоб знищити будь-які ракові клітини, які можуть залишитися в організмі. Лікарі називають це ад’ювантную терапією.

Щоб підготувати вас до інших процедур. Хіміотерапія може бути використана для зменшення пухлини, щоб зробити можливими інші методи лікування, такі як радіотерапія та хірургічне втручання. Лікарі називають це неоад’ювантною терапією.

Щоб полегшити ознаки та симптоми. Хіміотерапія може допомогти полегшити ознаки та симптоми раку, знищивши частину ракових клітин. Лікарі називають це паліативною хіміотерапією.

Де проводиться хіміотерапія?

Хіміотерапія може бути призначена:

В амбулаторному відділенні хіміотерапії

У кабінеті лікаря

У лікарні

В домашніх умовах, наприклад, при прийомі таблеток для хіміотерапії

Пацієнти можуть проходити хіміотерапію в умовах лікарняного відділення, а також в амбулаторних умовах. В даний час амбулаторна хіміотерапія все частіше застосовується з розвитком медичних технологій та наявністю цитостатиків нового покоління. Умовами його проведення є безпечна, малотоксична та не загрозлива хіміотерапевтична програма.

Амбулаторна хіміотерапія була визнана фахівцями як більш корисна для пацієнта, ніж хіміотерапія, що проводиться в умовах стаціонару. Онкологи вказують на декілька переваг, які позитивно впливають на пацієнта та процес терапії:

лікування проводиться в сприятливому для пацієнта середовищі, пацієнт після прийому препаратів залишається вдома, в оточенні своїх родичів, але також під наглядом лікарів та кваліфікованих медсестер.

пацієнт уникає частих госпіталізацій, а отже, стресу, пов’язаного з госпіталізацією, а також ризиків та ускладнень, пов’язаних із лікарняними інфекціями.

під час амбулаторної хіміотерапії пацієнтам гарантується постійний контакт з лікарем-онкологом. У разі виникнення питань та сумнівів, які виникають під час лікування, пацієнту надаються потрібні консультації.

Медичний центр Дельта Мед – це нове місце на карті Львова, що проводить хіміотерапію амбулаторно, на основі сучасної хіміотерапевтичної лабораторії, використовуючи досвід наших лікарів.

Що нас відрізняє?

високий рівень управління “хімією”

пацієнти записуються “на годину”

черг немає

доброзичлива атмосфера

ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЇ

Медичний центр «Дельта Мед» – один з перших приватних медичних центрів онкологічного спрямування в м. Львові та Західній Україні. Наші фахівці мають великий досвід у діагностиці та лікування онкологічних захворювань. Онкологи медичного центру постійно проходять стажування та удосконалення на базі провідних медичних установ Ізраїлю.

Види лікування онкологічних захворювань:

Хірургічні втручання;

Радіаційна терапія;

Фармакотерапія:

Хіміотерапія; Гормональна терапія; Таргетна терапія Імунотерапія; Генна терапія;

ЧОМУ ПОТРІБНО ВИБИРАТИ Медичний центр «ДЕЛЬТА МЕД»?

Персональний підхід до пацієнта. Використання новітніх методик діагностики та лікування. Наші партнери – тільки перевірені лабораторії та лікувальні центру. Наявність в штаті висококваліфікованих спеціалістів. Денний стаціонар хіміотерапії. Новітня маніпуляційна та операційна. Співпраця з провідними закордонними медичними центрами. Програми діагностики та лікування грунтуються на європейських та світових протоколах.

У нашому медичному центрі хіміотерапію проводять в амбулаторних умовах. У дружній атмосфері та сучасно обладнаному денному стаціонарі хіміотерапії пацієнти знаходяться під постійною опікою високо кваліфікованого медичного персоналу.

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