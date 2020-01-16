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У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Омелян ШЕВЧУК

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Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов’язані з швидким і неконтрольованим ростом клітин в організмі. Хіміотерапію найчастіше використовують для лікування онкології.

Препарати хіміотерапії можна застосовувати окремо або в поєднанні для лікування найрізноманітніших онкологічних захворювань.

Хоча хіміотерапія є ефективним способом лікування багатьох видів онкології, хіміотерапевтичне лікування також несе ризик побічних ефектів відповідно важливий супровід лікаря онколога протягом курсу отримання препаратів.

Хіміотерапія, яку в народі називають «хімією», передбачає використання фармакологічних засобів для знищення або зупинки росту ракових клітин. Препарати, що застосовуються в хіміотерапії, називаються цитостатиками  (природними та синтетичними речовинами). Хіміотерапія є визнаним методом і застосовується в лікуванні онкології вже багато років. Більшість ракових захворювань піддаються цитостатикам, в т.ч. рак шлунково-кишкового тракту, легенів, молочних залоз або сечовивідних шляхів.

Відповідний режим хіміотерапії застосовується для кожного типу раку та його фази розвитку.

Лікування раку це переважно комбіноване лікування. Саме тому хіміотерапію застосовують у поєднанні з хірургічною або променевою терапією. Цитостатики можна вводити у вигляді таблеток, капсул і рідин, внутрішньом’язево у вигляді ін’єкцій, внутрішньовенно у вигляді ін’єкцій та крапельниць.

В яких випадках призначається хіміотерапія?

Існують різноманітні умови, в яких хіміотерапія може застосовуватися людям, хворим на рак:

  • Вилікувати рак без інших методів лікування. Хіміотерапія може використовуватися як основне або єдине лікування раку.
  • Після інших методів лікування, щоб знищити приховані ракові клітини. Хіміотерапію можна використовувати після інших методів лікування, таких як хірургічне втручання, щоб знищити будь-які ракові клітини, які можуть залишитися в організмі. Лікарі називають це ад’ювантную терапією.
  • Щоб підготувати вас до інших процедур. Хіміотерапія може бути використана для зменшення пухлини, щоб зробити можливими інші методи лікування, такі як радіотерапія та хірургічне втручання. Лікарі називають це неоад’ювантною терапією.
  • Щоб полегшити ознаки та симптоми. Хіміотерапія може допомогти полегшити ознаки та симптоми раку, знищивши частину ракових клітин. Лікарі називають це паліативною хіміотерапією.

Де проводиться хіміотерапія?

Хіміотерапія може бути призначена:

  • В амбулаторному відділенні хіміотерапії
  • У кабінеті лікаря
  • У лікарні
  • В домашніх умовах, наприклад, при прийомі таблеток для хіміотерапії

Пацієнти можуть проходити хіміотерапію в умовах лікарняного відділення, а також в амбулаторних умовах. В даний час амбулаторна хіміотерапія все частіше застосовується з розвитком медичних технологій та наявністю цитостатиків нового покоління. Умовами його проведення є безпечна, малотоксична та не загрозлива хіміотерапевтична програма.

Амбулаторна хіміотерапія була визнана фахівцями як більш корисна для пацієнта, ніж хіміотерапія, що проводиться в умовах стаціонару. Онкологи вказують на декілька переваг, які позитивно впливають на пацієнта та процес терапії:

  • лікування проводиться в сприятливому для пацієнта середовищі, пацієнт після прийому препаратів залишається вдома, в оточенні своїх родичів, але також під наглядом лікарів та кваліфікованих медсестер.
  • пацієнт уникає частих госпіталізацій, а отже, стресу, пов’язаного з госпіталізацією, а також ризиків та ускладнень, пов’язаних із лікарняними інфекціями.
  • під час амбулаторної хіміотерапії пацієнтам гарантується постійний контакт з лікарем-онкологом. У разі виникнення питань та сумнівів, які виникають під час лікування, пацієнту надаються потрібні консультації.

Медичний центр Дельта Мед – це нове місце на карті Львова, що проводить хіміотерапію амбулаторно, на основі сучасної хіміотерапевтичної лабораторії, використовуючи досвід наших лікарів.

Що нас відрізняє?

  • високий рівень управління “хімією”
  • пацієнти записуються “на годину”
  • черг немає
  • доброзичлива атмосфера

ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЇ

Медичний центр «Дельта Мед» – один з перших приватних медичних центрів онкологічного спрямування в м. Львові та Західній Україні. Наші фахівці мають  великий досвід у діагностиці та лікування онкологічних захворювань. Онкологи медичного центру постійно проходять стажування та удосконалення на базі провідних медичних установ Ізраїлю.

Види лікування онкологічних захворювань:

  • Хірургічні втручання;
  • Радіаційна терапія;
  • Фармакотерапія:
  1. Хіміотерапія;
  2. Гормональна терапія;
  3. Таргетна терапія
  4. Імунотерапія;
  5. Генна терапія;

ЧОМУ ПОТРІБНО ВИБИРАТИ Медичний центр «ДЕЛЬТА МЕД»?

  1. Персональний підхід до пацієнта.
  2. Використання новітніх методик діагностики та лікування.
  3. Наші партнери – тільки перевірені лабораторії та лікувальні центру.
  4. Наявність в штаті висококваліфікованих спеціалістів.
  5. Денний стаціонар хіміотерапії.
  6. Новітня маніпуляційна та операційна.
  7. Співпраця з провідними закордонними медичними центрами.
  8. Програми діагностики та лікування грунтуються на європейських та світових протоколах.

У нашому медичному центрі хіміотерапію проводять в амбулаторних умовах. У дружній атмосфері та сучасно обладнаному денному стаціонарі хіміотерапії пацієнти знаходяться під постійною опікою високо кваліфікованого медичного персоналу.

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