Собака Майя, яку знайшли на Львівщині з відрубаними лапами, всиновила двох щенят і кошеня

Собака, яку торік на Львівщині знайшли з відрубаними чотирма лапами, прихистила двох чужих цуценят. Про це повідомили у сюжеті ТСН.

Песиків, яких викинули на смітник, не лише зігріває і вилизує, але й годує. У Майї так сильно проявився материнський інстинкт, що навіть з’явилося молоко. Крім цуциків, Майя також підгодовує кошенятко.

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Нагадаємо, торік навесні її знайшли з відрубаними чотирма лапами. Волонтери і ветеринари виходили тварину і вирішили поставити її на лапи: зібрали кошти і закордоном зробили протези. Місяць тому Майя вперше випробувала нові кінцівки. Нині пес все ще звикає до протезів, щодня тренується.

Майя з прийомними щенятами живе у Бродівському центрі адаптації тварин. Тут за нею доглядають працівники і волонтери.