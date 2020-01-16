Собака Майя, яку знайшли на Львівщині з відрубаними лапами, всиновила двох щенят і кошеня

Собака, яку торік на Львівщині знайшли з відрубаними чотирма лапами, прихистила двох чужих цуценят. Про це повідомили у сюжеті ТСН.
Песиків, яких викинули на смітник, не лише зігріває і вилизує, але й годує. У Майї так сильно проявився материнський інстинкт, що навіть з’явилося молоко. Крім цуциків, Майя також підгодовує кошенятко.
Нагадаємо, торік навесні її знайшли з відрубаними чотирма лапами. Волонтери і ветеринари виходили тварину і вирішили поставити її на лапи: зібрали кошти і закордоном зробили протези. Місяць тому Майя вперше випробувала нові кінцівки. Нині пес все ще звикає до протезів, щодня тренується.
Майя з прийомними щенятами живе у Бродівському центрі адаптації тварин. Тут за нею доглядають працівники і волонтери.
Соломія Головіна