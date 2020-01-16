Рада поверненула Україну в ПАРЄ

Верховна Рада проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Як повідомляє «Європейська правда», про це заявила глава делегації Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook.

«Ми їдемо до Страсбурга, щоб боротися за Україну. Дякую всім, хто підтримав парламентську дипломатію», – написала Ясько.

Як відомо, у червні 2018 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила російській делегації (яка в 2014 році була позбавлена ​​права голосу в асамблеї через анексію Криму) повернутися в ПАРЄ.

На осінній сесії керівництво Ради офіційно не представило в секретаріат ПАРЄ списку нової делегації для затвердження її повноважень – на знак протесту проти повернення делегації РФ в асамблею.

Зараз делегація РФ бере участь в роботі ПАРЄ без будь-яких обмежень. У грудні Венеціанська комісія розглянула прохання регламентного комітету ПАРЄ роз’яснити статус депутатів Держдуми РФ, обраних з урахуванням голосів громадян анексованого Криму.

«Венеціанка» визнала, що ПАРЄ не зобов’язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена РЄ, яка анексувала частину іншої держави.

Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі.