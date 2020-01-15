Збірка творів Забужко потрапила до переліку найочікуваніших книжкових новинок за версією New York Times

Збірка творів української письменниці Оксани Забужко потрапила до переліку найочікуваніших книжкових новинок 2020 року за версією New York Times. Про це пише Громадське.

Зазначається, що до збірки увійшли історії, що стосуються Помаранчевої революції, суперництва та тенісу.

Книжка Your Ad Could Go англійською мовою буде доступна з 28 квітня за підтримки американського видавництва Amazon Crossing.

Загалом до переліку видання потрапило 77 книжки авторів зі всього світу: Африки, Азії, Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та Океанії.

Оксана Забужко — українська письменниця, поетеса та есеїстка. Твори письменниці перекладені понад 20 мовами. У 2019 році Забужко стала лауреаткою Національної премії імені Тараса Шевченка.