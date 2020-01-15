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В Україні перевірять всіх керівників податкових

Ольга Денисяка

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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив переатестувати всіх співробітників Державної податкової та перевірити керівників всіх територіальних органів та центрального апарату. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

 

«Ми нікому не дозволимо в новій податковій вимагати гроші у підприємців і прикриватися “дахом”. Всі корупційні прояви в державних органах будуть знищені в корені. Якщо раніше подібні ситуації були нормою, то зараз цього не буде. Судячи з того, що ця історія сталася недавно – далеко не всі державні службовці усвідомили, що правила змінилися», – написав Олексій  Гончарук.

Прем’єр наголосив, що розслідування таких випадків буде максимально публічним, щоб люди знали в обличчя хабарників і корупціонерів.

Олексій Гончарук доручив керівнику податкової Сергію Верланову провести перевірку доброчесності та відповідності антикорупційному законодавству керівників територіальних органів ДПС та її центрального апарату. Окрім того, в двотижневий термін Сергій Верланов повинен розробити і подати в Кабмін план переатестації всіх співробітників Державної податкової служби.

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