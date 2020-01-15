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Уряд Росії подав у відставку

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 15 січня, уряд Росії подав у відставку після того, як Володимир Путін запропонував внести зміни до Конституції РФ. Про це повідомив Дмитро Медвєдєв, передає УП.

 

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оголосив про відставку уряду після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам.

Як повідомляє РБК-Україна, за словами Медвєдєва, зміни до Конституції, раніше анонсовані президентом Росії, «внесуть суттєві зміни в баланс влади».

«У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення і в цих умовах, я вважаю, що було правильним відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку», – повідомив Дмитро Медвєдєв.

Старий склад уряду, за дорученням Путіна, буде виконувати обов’язки до призначення нового. За словами Медведєва, надалі всі рішення щодо нового складу Кабміну буде приймати президент РФ. За ст. 117 Конституції РФ уряд Росії може подати у відставку, яку приймає або відхиляє президент РФ.

Зазначимо, що раніше Путін заявив, що виступає за призначення Державною думою прем’єр-міністра Російської Федерації, але виступає за збереження президентом права звільняти його. На його думку, за президентом РФ має залишатися право визначати завдання і пріоритети уряду, відстороняти від посади голову уряду, його заступників і федеральних міністрів.

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